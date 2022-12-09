В Украине не осталось уцелевших тепло- и гидроэлектростанций

В Украине все тепло- и гидроэлектростанции повреждены обстрелами, также повреждено в разной степени 40% высоковольтных сетей, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Каждый из нас должен осознать, что этой зимой мы пройдем со значительными ограничениями на потребление электроэнергии», - сказал премьер Украины.

Шмыгаль отметил, что по приоритетности включения электроснабжения на первом месте находится критическая инфраструктура и больницы. На втором — предприятия и объекты военно-промышленного комплекса, на третьем — бизнес, который производит критически важные для страны товары и продукты, на четвертом — жилой сектор.