После бесед с Макроном и Эрдоганом Зеленский поговорит с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил во время традиционного обращения к народу.

Зеленский напомнил, что 11 декабря он уже провел отдельные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня же позже запланирован разговор с президентом США Байденом. Детали и результаты - после завершения разговора", - добавил Зеленский.

Последний разговор между президентами состоялся 4 октября.