Белый дом: Путин собирается и дальше продолжать войну в Украине

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Москва намерена продолжить войну в Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью ABC News, отвечая на вопрос об оценках возможных планов президента России Владимира Путина.

"То, что мы видим на месте событий, - это Владимир Путин, который намерен продолжить военные действия против Украины", - сказал Кирби, добавив, что затрудняется дать более точную оценку планов российского президента.