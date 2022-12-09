В Киеве недовольны: «Путин пришел уничтожить нас, а нам преподают урок морали»

Украина отвергает критику возможных атак ВСУ на территории России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью ARD. Его слова приводят украинские СМИ.

«Путин пришел уничтожить нас - как государство, как нацию. Если бы к вам в квартиру зашел убийца и попытался вас убить, а ваш сосед сказал: «Не играй с огнем, не надо его провоцировать», то вы, наверное, сказали бы, что ваш сосед не в своем уме», - сказал Кулеба, подчеркнув, что нет необходимости «преподать Украине урок морали».

Он считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине. Однако не ожидает, что украинцы массово покинут страну из-за нестабильной ситуации зимой.