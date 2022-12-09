*** 12:08

Российские миротворцы стянули дополнительные силы для предотвращения акции протеста азербайджанских экоактивистов, сообщил haqqin.az глава Общественного объединения экологического просвещения «Яшыл Дюнья» Эльман Джафарли.

По его словам, экоактивисты перекрыли дорогу в Агдере, разбив палатки возле поста миротворцев. Они требуют встречи с командующим миротворцев Андреем Волковым.

«На встречу с нами направили какого-то полковника, который был пьян и не мог нормально разговаривать. Когда мы сюда пришли, здесь было 10-12 миротворцев, а сейчас прибыли более 40 солдат.

Экоактивисты протестуют против недопуска азербайджанских специалистов на территории Агдере. На данный момент на территории находится более 400 экоактивистов. По словам Э.Джафарли, они не уйдут, пока не выполнят их требования.