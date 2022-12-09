Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также возложили цветы к могиле спутницы жизни Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Минуло 19 лет со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева. 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева , прибыв на Аллею почетного захоронения, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

19 лет прошло со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Представители общественности Азербайджана, как и каждый год, приходят на Аллею почетного захоронения, посещают могилу великого лидера, с глубоким уважением почитают его память.

Самым большим желанием общенационального лидера было освобождение Карабаха от армянской оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Эта его мечта претворилась в жизнь два года назад. Земли Азербайджана, тридцать лет находившиеся под оккупацией, были освобождены под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. В настоящее время государственный флаг Азербайджана развевается на освобожденных землях, в Шуше.

За прошедшие 19 лет со дня кончины общенационального лидера Азербайджан изменился до неузнаваемости. По инициативе и при непосредственном участии Азербайджана реализован ряд транснациональных энергетических и транспортных проектов. Трубопроводы TANAP и TAP, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, транспортный коридор Север - Юг приносят Азербайджану важные политические и экономические дивиденды. В основе всех этих успехов и грандиозных побед стоит дальновидная политика Гейдара Алиева.

Успехи независимого Азербайджана, каждая одержанная победа связаны с именем Гейдара Алиева. Народ Азербайджана не забывает и не забудет заслуги общенационального лидера, посвятившего всю свою жизнь прогрессу родины.