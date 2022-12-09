Скончался один из участников вооруженного инцидента в Гяндже

В больнице скончался 28-летний Ниязи Байрамов, получивший вчера ножевое ранение в ходе вооруженного конфликта в Гяндже, сообщает haqqin.az.

Вчера в Гяндже 42-летний Али Байрамов, его 22-летний сын Айхан Байрамов в ходе конфликта нанесли ножевые ранения 28-летнему Ниязи Байрамову и его 36-летнему брату Кямалу Байрамову. В ответ Кямал Байрамов открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил Али Байрамова.

Ниязи и Кямал Байрамовы были госпитализированы. Ниязи скончался, несмотря на усилия врачей.

Сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место происшествия и тело Ниязи Байрамова. Сообщается, что конфликт произошел из-за долга.

По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.