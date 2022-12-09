Аналитики ISW: Беларусь не вторгнется в Украину

Согласно аналитическому центру, российские власти проводят «информационные операции», содержащие намеки на возможность участия белорусских войск в боевых действиях, причем «иногда этим кампаниям подыгрывает и белорусский президент Александр Лукашенко». Целью таких «операций» ISW называет стремление заставить Украину держать часть войск на белорусском направлении и не дать ей усилить свои позиции в других местах театра военных действий.

В то же время маловероятно, что Беларусь вторгнется в Украину в обозримом будущем, каким бы ни был ход этих «информационных операций», уверены эксперты ISW. Шаги Кремля, направленные на то, чтобы заставить Минск поддержать кампанию России, ISW называет частью долгосрочных усилий по укреплению контроля над Беларусью.

В аналитическом центре считают, что некоторые белорусские военачальники могли бы выразить нежелание или даже категорический отказ, если бы Беларусь решила вторгнуться в Украину. В этой ситуации Лукашенко, по мнению аналитиков, пытается противостоять давлению России, заявляя, что НАТО готовится напасть на Беларусь. Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики внутри страны, резюмирует ISW. Лукашенко осознает, что вторжение подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом, говорится в обзоре.