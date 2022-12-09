В Брюсселе пока не согласовали новые антироссийские санкции

Сегодня ожидается очередной, девятый пакет санкций Евросоюза против России, но он пока не готов, сообщил агентству Reuters глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

В Брюсселе сейчас начинается совещание министров иностранных дел 27 стран ЕС.

По словам Борреля, они все еще не согласовали все санкционные меры. Боррель надеется, что это произойдет в течение дня понедельника или во вторник.

Ранее сообщалось, что в новом пакете предлагалось распространить санкции еще на примерно 200 физических и юридических лиц; также предполагались санкции против Ирана, связанные с его поставками оружия России, пишет BBC.