Отбывавший 25-летний срок в США и выданный России в рамках обмена Виктор Бут вступил в ЛДПР. Партийный билет ему в понедельник вручил лидер партии Леонид Слуцкий на мероприятии, посвященном 33-летию политической организации, сообщили российские СМИ.

«Виктор Бут стал членом ЛДПР! Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на слете, посвященном 33-летию партии», - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Пресс-служба ЛДПР опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором Бут благодарит председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского «за помощь в вызволении из заточения в США».

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, ранее осужденную в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков. Бут в 2012 году был осужден в США на 25 лет по обвинению в торговле оружием.