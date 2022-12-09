Пашинян: Меня называют «турком», но я не оскорбляюсь

По словам Пашиняна, для выстраивания мира в регионе нужно начать «с простых, но важных вещей», необходимо прекратить риторику ненависти как на официальном, так и на повседневном уровнях.

Пашинян также заявил о необходимости положить конец практике, когда в Армении или Азербайджане политических оппонентов, чтобы их оскорбить, называют соответственно «турками» и «армянами».

Как отметил армянский премьер, его самого в Армении часто называют «турком», но он не воспринимает это как оскорбление: «Эту порочную практику нужно прекратить, если есть стремление достичь мира, названия этносов никогда не должны быть оскорблением», - заявил Пашинян.