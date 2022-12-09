В России сгорел второй за неделю крупный торговый центр

В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Возгорание произошло на открытой площадке в 200 квадратных метров рядом со зданием центра, но затем огонь распространился на первый этаж «Стройпарка» и охватил до 12 тыс. квадратных метров, сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара выросла после обрушения кровли и конструкций здания. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание из-за дождя. «Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков», - пояснили в МЧС.