Евросоюз предупредил Иран

Европейский союз введет жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами в стране и военных поставок Тегерана в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов», — обещает глава евродипломатии.

Боррель уточнил, что рестрикции вводятся в том числе из-за иранской поддержки Москвы.

«Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Посмотрим», — добавил Боррель.