Венгрия скажет «да» электроэнергии из Азербайджана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подпишет 17 декабря в Бухаресте документ, связанный с поставками электроэнергии в Венгрию из Азербайджана через Грузию и Румынию в рамках проекта Черноморского подводного электрического кабеля.
«Церемония подписания документа состоится 17 декабря в Бухаресте», - заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, слова которого приводят венгерские СМИ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!