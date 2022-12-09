Президент Чехии признал, что ошибался в Путине

Президент Чехии Милош Земан признал, что ошибался по поводу своего российского коллеги Владимира Путина. Его слова передает «Чешское Радио».

«Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», - сказал глава чешского государства.

Он также поддержал европейскую помощь Украине. «Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны солидаризироваться с подвергшимся нападению», - резюмировал Земан.