Япония закупит у США сотни «Томагавков»

Япония планирует закупить в США от 400 до 500 крылатых ракет Tomahawk радиусом действия более 1600 км, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на японские и американские правительственные источники.

Токио больше всего тревожит перспектива военного решения Китаем тайваньского вопроса. Радиус действия «томагавков» позволяет им достичь территории материкового Китая или Северной Кореи, если эти страны решат не ограничиваться угрозами в адрес Японии, отмечает BBC.

«Томагавки» в Японии рассматриваются как промежуточное решение - предполагается закупить несколько сотен единиц в течение пяти лет в ожидании собственных крылатых ракет «Тип 12», которые могут поступить на вооружение в течение 10 лет.

Администрация Байдена поддерживает перевооружение Японии. До сих пор США продавали «Томагавки» только Великобритании.