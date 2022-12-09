Путин позвонил Алиеву
Президент России Владимир Путин сегодня позвонил по телефону президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
В ходе телефонного разговора были обсуждены некоторые практические аспекты реализации соглашений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также от 31 октября текущего года, в том числе планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе.
Главы государств также обменялись мнениями о будущих контактах.