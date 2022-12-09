12 декабря - день памяти великой личности, которой принадлежат неоценимые заслуги в развитии независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В связи с этим руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения, где почтило память Гейдара Алиева, возложив цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, о работниках этой сферы, в частности, в сфере здравоохранения. Развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в Азербайджане связаны именно с именем великого лидера.