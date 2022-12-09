Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера ВИДЕО
12 декабря - день памяти выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с этим начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и личный состав СГБ посетили Аллею почетного захоронения.
Начальник СГБ и личный состав выразили глубокое почтение памяти Гейдара Алиева, возложили венки к его могиле.
Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.