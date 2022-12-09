В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет

Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку. Об этом сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что в графе «адрес» на конверте указаны такие же координаты, как на посылках, которые ранее поступили в другие украинские посольства в разных странах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что подозрительные письма были направлены в диппредставительства в Испании, Италии, Польше, Португалии, Румынии и т.д. Всего речь шла о 31 угрозе. Больше всего угроз дипломаты получили в Польше – шесть, в Италии – четыре, Испании – пять. Министр также отметил, что на всех конвертах указан один и тот же адрес отправителя: дилерский центр Tesla в немецком городе Зиндельфинген.