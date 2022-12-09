Байрамов выступил на заседании МИД стран Восточного партнерства
В Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Восточного партнерства. На заседании председательствует верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Азербайджан на встрече представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
Участники заседания обсудят будущее Восточного партнерства, вызовы в сфере безопасности и последствия войны в Украине для всего региона.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании. Об этом сообщается на твиттер-странице азербайджанского внешнеполитического ведомства.
HAPPENING NOW: Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun delivers a statement at the #EuropeanUnion Eastern Partnership (EaP) ministerial meeting that is taking place in Brussels. pic.twitter.com/clwD9L1H4R— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 12, 2022