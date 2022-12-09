В Азербайджан доставят новые скоростные поезда

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) подписало соглашение о закупке 10 новых скоростных поездов, заявил в понедельник его глава Ровшан Рустамов.

Он отметил, что первая партия поездов будет доставлена в Азербайджан до конца 2023 года.

«Часть поездов будет задействована на маршруте Баку - Сумгаит, другая - направлена на организацию пассажироперевозок в регионы», - приводят его слова азербайджанские СМИ.