Минэкологии: Миротворцы не создали нам условий для мониторинга
Условий для мониторинга азербайджанских месторождений на территории, контролируемой российскими миротворцами, к сожалению, не создано, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.
По его словам, именно поэтому сейчас там активисты проводят акции и выражают протест.
«Главное требование - прекращение эксплуатации наших месторождений, создание условий для оценки нанесенного ущерба», - добавил он.
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