Боррель выступил за активизацию Евросоюза на Южном Кавказе

«На нашей ежегодной министерской встрече Восточного партнерства я предлагаю продолжить нашу политику Восточного партнерства параллельно с процессом расширения в качестве средства регионального сотрудничества. Мы должны активизировать работу в области безопасности и обороны и продолжить участие во имя безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа», - написал Боррель в понедельник в твиттере.

Встреча глав МИД стран ЕС и государств - участников программы «Восточное партнерство» проходит в понедельник в Брюсселе (Бельгия). В ней принимает участие и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.