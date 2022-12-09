Украинцы снова ударили по россиянам в Мелитополе

Возле захваченного россиянами Мелитополя (Запорожская область Украины) зафиксированы прилеты на базы российских военных.

Украинские СМИ пишут, что на момент прилета на базу там было около 150 военных РФ, число погибших и раненых устанавливается.

Также по наводке разведки артиллерия ВСУ ударила по базе в районе села Пологи.

Отметим, что 10 декабря СМИ сообщали об ударах Вооруженных сил Украины по российским базам в захваченном РФ Мелитополе. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что погибло около 200 россиян.