В Греции заморозили имущество и деньги проармянского вице-президента Европарламента
Власти Греции заморозили имущество и финансовые активы в стране вице-президента Европарламента Евы Кайли и связанных с ней лиц. Об этом пишет Ekathimerini.
Соответствующее решение подписал глава греческого Управления по борьбе с отмыванием денег Хараламбос Вурлиотис. Меры по замораживанию активов должны быть осуществлены финансовыми учреждениями и соответствующими госорганами.
Отметим, что полиция Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще четырех человек в связи с расследованием по делу о коррупции в отношении Катара. Как пишут европейские СМИ, в ноябре нынешнего года незадолго до начала чемпионата мира по футболу 44-летняя Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри. Подчеркивается, что эта встреча имела коррупционный характер. СМИ отмечают также, что имена депутатов Европарламента уже не в первый раз фигурируют в делах о коррупции и противозаконном лоббировании политических и финансовых интересов разных стран. По сообщениям источников в Брюсселе, Ева Кайли некоторое время назад была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте. 19 ноября прошлого года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в «совершении агрессии против Армении». Авторы заявления призвали международные организации использовать все рычаги «для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении». Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, тесно связанной с «Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию» (ААФЖД) – крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.