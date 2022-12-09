В Польше отказались давать гарантии России

Польша выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Инициатором предоставления таких гарантий ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности. Обсуждения такого типа - стратегическая ошибка», - заявил Яблоньский по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе, слова которого приводят зарубежные СМИ.

По его мнению, «сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России».