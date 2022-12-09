Путин отменил ежегодную большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную «большую пресс-конференцию», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мероприятие, которое традиционно проводилось в декабре и которое за последние два десятилетия отменяли лишь однажды (в 2005 году), до нового года не состоится, заявил Песков журналистам. Не состоится в этом году и «прямая линия» Путина. Запущенная в 2001 году «прямая линия» отменялась лишь один раз в истории - в конце первого президентского срока Путина.