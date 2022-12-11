Лукашенко пригрозил чиновникам топором
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и пригрозил им топором, сообщает пресс-служба главы республики.
Лукашенко попросил чиновников «не забывать уроки прошлых лет» и исключить из своей работы «волокиту и бюрократизм». «Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», - пояснил глава белорусского государства.
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