В Италии убили подругу премьер-министра Мелони

Подруга главы итальянского правительства Джорджи Мелони оказалась среди трех погибших при стрельбе в кафе в Риме. Как сообщается, 57-летний подозреваемый открыл огонь по собранию жителей многоквартирного дома, но полиция пока не комментирует его мотивы, пишет The Guardian.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу "серьезным эпизодом насилия", в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание. Подозреваемый находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета.

Четыре человека - предположительно, две женщины и двое мужчин - получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что одна из убитых женщин - это ее подруга Николетта Голисано. Итальянский премьер также сообщила, что тир, из которого подозреваемый, предположительно, украл пистолет, закрыт и находится под следствием.