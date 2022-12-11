На юге Азербайджана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в понедельник в Лерикском районе Азербайджана на юге страны, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 15:28 по бакинскому времени.
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 15:28 по местному времени в 10 км к северу от Лерикской сейсмологической станции на территории Лерикского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км.
Подземные толчки силой до 3 баллов ощутили местные жители.