Новое интервью генерал-майора Эльбруса Оруджева: «Наджмеддин Садыгов – предатель» видео
Экс-замминистра обороны Азербайджана, бывший начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-майор Эльбрус Оруджев продолжает беседу с азербайджанским журналистом Эйнуллой Фатуллаевым.
Удалось ли ГРУ России внедрить в руководство Минобороны Азербайджана своих агентов? Почему генералов Наджмеддина Садыгова, Шахина Мусаева и самого Эльбруса Оруджева обвиняли в связях с российской разведкой? Почему развернулась война интересов между начальником Генштаба Наджмеддином Садыговым и министром обороны Сафаром Абиевым? Кто выдворил турецких инструкторов из азербайджанской армии? И как у армянских военачальников оказались военные карты Минобороны Азербайджана?
Смотрите увлекательную беседу. Раскрываются многие тайны.
Не забудьте подписаться на YouТube-канал Эйнуллы Фатуллаева!