Россияне в Беларуси стягивают технику к границе Украины

Россияне в Беларуси стягивают технику ближе к границе Украины, сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По данным наблюдателей, ближе к границе перемещены 24 единицы военной техники, в том числе четыре трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи, инженерная техника.

По данным издания, движение техники связано с началом очередного этапа боевого согласования совместной Региональной группировки войск ВС РФ и Беларуси.