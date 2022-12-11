Путин поговорил с Пашиняном новость дополнена
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, Владимир Путин и Никол Пашинян продолжили обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.
Особое внимание лидеры двух стран уделили обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей на Южном Кавказе.