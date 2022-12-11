Байрамов анонсировал новый этап переговоров с Арменией

Следующий этап переговоров с Арменией состоится в ближайшие недели, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел Восточного партнерства ЕС.

«...Начались двусторонние переговоры по тексту мирного соглашения. 7 ноября после встречи с министром иностранных дел Армении в Вашингтоне Азербайджан представил Армении пересмотренные предложения. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие недели», - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана добавил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как двух равноправных суверенных государств создаст основу для решения всех вопросов, представляющих взаимный интерес.