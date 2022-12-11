В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете обороны Минобороны Азербайджана была проведена рабочая встреча с координаторами и различными образовательными экспертами НАТО, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества. Было отмечено, что встречи, организованные в рамках сотрудничества с НАТО, являются эффективными для обеих сторон, определены направления Плана действий на следующий год.