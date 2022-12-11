Байрамов о диалоге между властями Азербайджана и местными армянами

Азербайджан гарантирует одинаковые, как и у граждан Азербайджана, права и свободы гражданам армянского происхождения, которые проживают на освобожденных территориях, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании глав МИД стран Восточного партнерства ЕС.

«Азербайджан также намерен интегрировать в свое общество граждан армянского происхождения, проживающих на территориях, освобожденных от оккупации, гарантируя им равные права и свободы со всеми гражданами Азербайджана. В этом контексте Конституция Азербайджана обеспечивает важную правовую базу», - сказал Байрамов.

Глава азербайджанского МИД подчеркнул, что есть «необходимость в поощрении и поддержке процесса расширения диалога и контактов между правительством Азербайджана и местными этническими армянами, который направлен на обеспечение мирного сосуществования».