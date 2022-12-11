В Госдуме призвали готовиться к ударам Украины по России

Россия должна готовиться к ударам Вооруженных сил Украины по всей своей территории после атаки на аэродромы стратегической ядерной авиации в Энгельсе и Рязани, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

«Мы видим, что ВСУ пытаются бить по нашим (российским – прим. ред.) базам, по скоплению войск, по скоплению запасов материальных средств, мы видим только за последние сутки, когда они наносили удары из HIMARS, наши посчитали, что он уже не на 70 километров летает, а на 145 километров. Но удивляться не надо, надо быть готовыми ко всему: поставят им рано или поздно все – орудия любой дальности, танки, авиацию, мы должны это просчитывать и готовиться», – отметил Гурулев в своем телеграм-канале.

Одновременно с этим Украина готовится к предстоящим массированным ракетным обстрелам со стороны России, пишет The Moscow Times. Согласно данным военной разведки Украины, у России осталось ракет для 3–5 обстрелов. «По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет», – сказал замначальника военной разведки Вадим Скибицкий.