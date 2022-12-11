Nar обновляет свои магазины

Nar адаптировал под новую концепцию еще три магазина в Баку и регионах. Представленные в соответствии с современными требованиями магазины Nar нацелены на улучшение комфорта покупателей, проживающих в городе и близлежащих районах, на дальнейшее повышение уровня предоставляемого им сервиса.

Магазины расположены в Баку: поселке Бакиханова и на улице М.Фаталиева, 40; в городе Евлах: на проспекте Низами Гянджеви; в городе Бейлаган, на Магистральной улице. В магазинах посетителям предлагаются различные услуги, в том числе продажа, восстановление и получение дубликатов номеров, продаются мобильные телефоны, различные устройства и аксессуары.

Nar придерживается ценностей клиентоориентированности и представляет эксклюзивные дилерские и сервисные центры по всему Азербайджану в новой концепции. Мобильный оператор также планирует до конца года адаптировать 13 магазинов к совершенно новой концепции, обеспечив посетителей современной подачей информации и услуг.

Адреса магазинов и подробную информацию об услугах можно найти на сайте nar.az/map.