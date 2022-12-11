В ряде районов Азербайджана возникли перебои с подачей электроэнергии

В связи со снежными и нестабильными погодными условиями на территории Азербайджана возникли перебои с электроснабжением некоторых сел Ярдымлинского, Гахского, Шемахинского, Дашкесанского и Сабирабадского районов, сообщили в ОАО «Азеришыг».

Сотрудники аварийных служб ОАО были немедленно командированы на указанные территории, задействованы все средства для восстановления подачи электроэнергии, сообщили в «Азеришыг».