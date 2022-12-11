Зеленский: Если Путин умрет…

Президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске Netflix «Мой следующий гость не нуждается в представлении» с Дэвидом Леттерманом, ответил на вопрос, что будет, если президент России Владимир Путин внезапно умрет.

«Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшный. Есть большой риск - не может все зависеть от одного человека. И поэтому, когда человек уходит, институты останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все.

Я считаю, если его не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней», - ответил Зеленский.