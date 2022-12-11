Косово подает заявку в Евросоюз, Сербия против

Косово официально передаст заявку на вступление в Евросоюз в четверг, 15 декабря, передают в понедельник европейские и местные СМИ со ссылкой на власти непризнанной республики.

Как именно будет подана заявка, пока неизвестно, поскольку пять членов ЕС - Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния - не признают независимость Косово и, соответственно, в принципе не могут рассматривать возможность его присоединения к Евросоюзу.

Между тем, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия попытается воспрепятствовать планам Приштины.