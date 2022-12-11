Столкновение на китайско-индийской границе, есть раненые

Несколько военнослужащих армии Индии получили ранения в результате столкновения с солдатами Китайской народной республики в округе Таванг в спорном регионе Аруначал-Прадеш, сообщает The Hindu.

По сведениям издания, боестолкновение произошло 9 декабря. При этом указывается, что представитель индийского Минобороны подтвердил журналистам факт произошедшего, но не представил подробностей. Сообщается, что представитель ведомства подчеркнул, что раненых «с китайской стороны гораздо больше, чем с индийской».

Это первый подобный инцидент после боев в 2020 году, когда 20 индийских солдат были убиты в столкновениях с войсками КНР в долине реки Галван.