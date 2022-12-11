Португалия заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португалии господином Жоао Гомешем Кравиньо, сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние отношений между Азербайджаном и Португалией и отметили наличие потенциала для развития различных аспектов двусторонних связей. Стороны также затронули отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.
Байрамов отметил наличие широкого потенциала для развития экономических, торговых, инвестиционных связей между Баку и Лиссабоном. Также состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности.
Были обсуждены проводимые Азербайджаном работы и перспективы в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергетических ресурсов.
Байрамов проинформировал Кравиньо о текущей постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана в направлении установления мира, восстановительных и строительных работах, осуществляемых на освобожденных территориях, проектах в сфере зеленой энергетики, а также о созданной Арменией минной угрозе.
Министр Жоао Гомес Кравиньо выразил заинтересованность Португалии в углублении сотрудничества с Азербайджаном.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.