Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португалии господином Жоао Гомешем Кравиньо, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние отношений между Азербайджаном и Португалией и отметили наличие потенциала для развития различных аспектов двусторонних связей. Стороны также затронули отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

Байрамов отметил наличие широкого потенциала для развития экономических, торговых, инвестиционных связей между Баку и Лиссабоном. Также состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности.

Были обсуждены проводимые Азербайджаном работы и перспективы в области энергетической безопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития альтернативных энергетических ресурсов.