Зеленский: Путин боится смерти

«Я видел его, и я видел его желание жить, он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Именно лично к нему», — отметил он.

Зеленский добавил, что Путин украл детство у украинских детей.

«С одной стороны, можно сказать, что Путин украл детство у наших детей. А с другой – что каждый из нас что-то должен отдать государству для его защиты… Наши дети отдали свое детство».