В России обсуждают присоединение Сербии

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия и Сербия «могли бы воссоединиться после референдума».

По его словам, плебисцит необходим, чтобы «потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение».

Как заявил российский депутат, волеизъявление народа необходимо, чтобы потом никто не мог сказать, что имели место «оккупация, захват и свержение», поскольку будет большое число противников этой идеи, поэтому нужно «все четко делать».