С участием заместителя председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева, главы Исполнительной власти Апшеронского района Абдина Фарзалиева, председателя Апшеронской районной организации ЙАП Аббаса Алиева, членов Астраханского отделения организации азербайджанской молодежи России (АМОР) и представителей азербайджанской диаспоры в Азербайджанском деловом центре состоялось мемориальное мероприятие в память об общенациональном лидере. На мероприятии сначала был показан документальный фильм о жизни великого лидера. В своих выступлениях участники мероприятия отметили, что Гейдар Алиев, занимающий исключительное место в истории азербайджанской государственности, является одной из редких личностей, которым оказалось суждено осуществить великую миссию не только в судьбе своего народа, но и в мировой политике. Сегодня динамичное развитие Азербайджана является результатом успешного продолжения богатого политико-общественного наследия Гейдара Алиева его достойным преемником, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Затем состоялось памятное мероприятие в средней школе № 11 имени Гейдара Алиева, расположенной в городе Астрахань, с участием зампреда правительства Астрахани Д.Афанасьева, министр образования области Е.Угарова, мэр Астрахани О.Полумордвинова, азербайджанской делегации, представителей диаспоры, школьного коллектива и учащихся. Прежде всего, перед бюстом общенационального лидера в фойе школы были возложены букеты, а светлая память великого лидера была почтена минутой молчания. Выступившие на мероприятии рассказали о деятельности Гейдара Алиева, его неоценимой роли в истории Азербайджана, как во времена Советского Союза, так и в годы независимости, в том числе в развитии азербайджано-российских отношений.

Т.Тихомирова, директор школы, отстроенной и капитально отремонтированной Фондом Гейдара, рассказала о жизненном пути великого лидера и выразила особую благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за созданные условия и постоянное внимание школе. Кроме того, было отмечено, что по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера будет проведен ряд мероприятий, подготовлен план мероприятий, который включает в себя конкурсы между школьниками Апшеронского района и Астраханской области, диалоги в формате телемоста и т.д.

Затем председатель Астраханской Думы Игорь Мартынов, зампред правительства области Денис Афанасьев, мэр Астрахани Олег Полумордвинов и ряд членов правительства области, делегация Азербайджана и члены азербайджанской диаспоры посетили памятник великому лидеру в парке Гейдара Алиева в центре Астрахани, возложили цветы и венки к нему. Также было посещено «Братское кладбище», расположенное в городе, и возложены цветы к вечному факелу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем азербайджанская делегация во главе с главой исполнительной власти Апшеронского района Абдином Фарзалиевым встретилась с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Подчеркнув особую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии отношений между Азербайджаном и Астраханской областью в различных сферах, И.Бабушкин заявил, что память о великом лидере всегда чтится в Астраханской области, в рамках «Года Гейдара Алиева» в 2023 году здесь состоится ряд мероприятий. Абдин Фарзалиев рассказал об отношениях, построенных на принципах дружбы между Астраханской областью и Азербайджаном, выразил благодарность за то, что в Астраханской области всегда с глубоким почтением чтится память общенационального лидера.