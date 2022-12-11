Беспорядки в Черногории ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
Перед зданием парламента в черногорской Подгорице начались беспорядки. Там проходит акция протеста против закона о полномочиях президента, сообщают местные СМИ.
Сотрудники полиции начали применять слезоточивый газ. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, в то время как полиция охраняла парламент.
Согласно новому закону, принятому 1 ноября, президент обязан предложить кандидатуру премьер-министра, если кандидат имеет большинство в парламенте.
«Правительство Черногории имеет технический мандат и пытается принять этот неконституционный закон в отношении президента Черногории. Я не знаю, что еще сказать. Люди не имеют права что-либо решать», - сказал один из протестующих.