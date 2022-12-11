Эрдоган сообщил об обнаружении крупных запасов нефти в Турции
Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.
По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.
Глава государства сообщил, что стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.
«Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году», - отметил турецкий лидер.