В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось мероприятие в связи с днем памяти Гейдара Алиева. Сотрудники Минтруда возложили к бюсту общенационального лидера цветы.

Министр Сахиль Бабаев, выступая на мероприятии, рассказал о заслугах Гейдара Алиева в становлении современного Азербайджана и его вкладе в развитие страны. Бабаев отметил, что политику общенационального лидера успешно продолжает президент Ильхам Алиев. И отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены территории, 30 лет находившиеся под армянской оккупацией.

Также был показан фильм, посвященный Гейдару Алиеву. После сотрудники Минтруда посетили могилу общенационального лидера на Аллее почетного захоронения.